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Vergi borcu olanlar ilan edilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükelleflerin ilan edileceği tarihleri belirledi.
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Tebliğe göre bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarını 26 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 10-24 Eylül tarihlerinde de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklayacak. Vergi borçları uzlaşmaya giren, yapılandırılan ve taksitlendirilen mükellefler ise listede yer almayacak.

Her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Listelerde, 31 Aralık 2018 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2019 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

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