Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:56 TSİ- Gündem G: Bugün 09:59 TSİ

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. Tatilin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı tatiliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bayram tatilinin dokuz gün veya beş gün olması bir şeyi değiştirmiyor, çünkü birçok yer dolu" dedi.

Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bodrum'daki 17'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışına katıldı. Festival açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, "Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz. İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da Eylül'de ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz" dedi.

50 MİLYONLUK HEDEFİ AŞTIK

Kurban Bayramı tatilinin Dokuz gün veya Beş gün olması bir şeyi fark ettirmeyeceğini söyleyen Bakan Ersoy "Dokuz gün olması, Beş gün olması bir şey değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu. Turist sayısında çok ciddi artış var. Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz, 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."

BODRUM'U ULUSLARARASI MARKA YAPMAK İSTİYORUZ

Bodrum'un Türkiye'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bodrum'un yapılaşmasından kaynaklanan, 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli var, ilk hedefimiz sezonu uzatmak ve ikinci hedefimiz 12 ay olması. Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim göz bebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Biz onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 2-3 aylık bir sezonla kısıtlı değil, 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz" dedi.

Bugün 09:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı mask
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
İlaç yazmadı diye... Hastanede korku anları mask
İlaç yazmadı diye... Hastanede korku anları
İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık mask
İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı mask
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz mask
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi mask
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Real Madrid’in hocası Darıca ile sözleşme imzaladı mask
Real Madrid’in hocası Darıca ile sözleşme imzaladı

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL