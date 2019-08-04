Babası ile tartışan işsiz genç yaralandı

Olay, Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olan ve bu nedenle bunalım yaşayan E.E., babası M.E. ile kavga etti. Evde yaşanan kavga sırasında kapı camına yumruk vuran E.E. kolunun kesilmesi sonucu yaralandı. Oğlunun kolunun kesildiğini gören H.E. baygınlık geçirdi. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Polis baba ve oğlunu sakinleştirdi. Sağlık ekibi yaralanan E.E. ile baygınlık geçiren annesi H.E.'ye müdahale etti. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili tutanak tuttu.