Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!

GEBZE BELEDİYESİNDE İŞLER İYİ GİTMİYOR-

Kocaeli’de ki Belediyelerin borçlarını mercek altına alan CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Gebze Belediyesinin borçlarına ve kiralamış oldukları binek araçlara dikkat çekti. 2018 yılı sonu itibari ile Gebze Belediyesi’nin borcunun 429 Milyon TL olduğunu belirten Akar, AKP’den CHP’ye geçen belediyelerde araçlara dahi haciz işlemlerinin başladığının altını çizerek ama Gebze Belediyesi gırtlağa kadar borç içindeyken araç saltanatına devam ediyor dedi.

AKAR O ARAÇLARIN PEŞİNDE

Gebze Belediyesine kiralamış oldukları binek araçları soran Akar, aldığı cevapta kiralık araçlardan yalnızca binek araçların sayısının 3 Müdürlük için 82 olduğunu ve bunlara ödenen tutarın sadece 2018 yılı için toplam 2 Milyon TL’ye yakın olduğunu söyledi.

Akar, Gebze Belediyesinin yalnızca Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 69 binek araç kiralamasının düşündürücü olduğunu belirterek borç içinde yüzen bir belediyenin bu saltanattan vazgeçmeyerek 35 ay da Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu binek araçlarına 4 Milyon 110 Bin TL ödemesinin israf olduğunun altını çizdi.

GÖNÜL DEĞİL İSRAF BELEDİYECİLİĞİ

Gebze Belediyesinden kiralık bu araçların kimlere tahsis ettiğini ve hangi marka ve modellerde olduklarını soran CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, bu konunun takipçisi olacağını söyledi. Diğer Belediyelere de aynı soruları yönelten Akar tablonun AKP Belediyelerin de değişeceğini düşünmediğini, AKP’de israfın Saraydan başlayıp en küçük belediyelere kadar sirayet eden bir gelenek haline geldiğini söylerken onların Gönül değil İsraf Belediyeciliği yaptığının örneklerini de CHP olarak kazandığımız Belediyeler de ne yazık ki görüyoruz. Hatta iktidar ortağı MHP’li yeni Başkanlar bile AKP’den aldıkları Belediyeler için enkaz devraldıklarını rahatlıkla söyleyebilmektedirler, dedi.