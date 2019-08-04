Konservatuar başvuruları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarına yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 19 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrası yetenek sınavı yapılacak ve başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında eğitim almaya hak kazanacak. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı için başvurular 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

7 BÖLÜMDE EĞİTİM VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Türk Sanat Müziği Türk Halk Müziği Türk Din Musikisi Batı Müziği Güzel Sanatlar Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Başvuru için Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğüne bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli. Ayrıntılı bilgi için 0262 322 18 74 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

EN AZ 2 YIL TEMEL SANAT EĞİTİMİ VERİLİYOR

Bale ve Hat bölümleri için 4 yıl Çocuk Resim ve Dini Musiki bölümleri için 2 yıl diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının alanında etkin ve başarılı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerle başarısı ve yetkinliği herkes tarafından biliniyor. Uzun yıllardır eğitim veren konservatuvardan yetişen öğrencilerin her yıl yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversite devlet konservatuvarları ve güzel sanat fakültelerini kazanmaları bunun en büyük göstergesi.

ÖĞRENCİLER YETENEKLERİNİ SERGİLİYOR

Kaliteli bir eğitimle temel sanat eğitimi alan öğrenciler ayrıca Konservatuvar bünyesindeki Türk Sanat Müziği Türk Halk Müziği Türk Din Musikisi ve Çocuk Korolarında yer alarak konserde sahne alıyor. Her yıl Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin de yılsonu sergileri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER

Türk Sanat Müziği Bölümünde TSM Ses Eğitimi18-28 yaş Keman Ud Ney Kanun11-50 yaş ve Klasik Kemence15-50 yaşeğitimi veriliyor. Türk Halk Müziği Bölümünde ise THM Ses Eğitimi 18-28 yaş ve Bağlama10-30 yaş eğitimini öğrenciler alıyor. Türk Din Musikisi Bölümünde Türk Din Musikisi17-35 yaş eğitimi verilirken Batı Müziği Bölümünde öğrencilere BM Ses Eğitimi18-28 yaş Piyano7-8 yaş Elektrik/Bas Gitar9-17 yaş Klasik Gitar9-13 yaş Keman 8-15 yaş Klarnet Flüt 9-25 yaş ve Çello10-25 yaş eğitimi gösteriliyor.

HER YAŞA UYGUN BÖLÜMLER

Güzel Sanatlar Bölümünde de Yetişkin Resim Seramik Çini17-55 yaş ve Çocuk Resim8-15 yaş eğitimi uzmanlar tarafından veriliyor. Geleneksel Sanatlar Bölümünde de Hat17-55 yaş Tezhip Minyatür Katı ve Ebru17-55 yaş eğitimi verilirken son olarak Bale Bölümünden 5-6-7 yaş aralığındaki çocuklar yararlanıyor.

ÖĞRENCİ KATKI PAYI ALINIYOR

Tüm bölümler için 1inci sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında birinci sınıfta başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor devamsızlık hakkının yüzde 30unu geçen öğrencinin kaydı siliniyor. Büyükşehir Belediyesi konservatuarı kazanan öğrencilerden yalnızca öğrenci katkı payı alıyor.