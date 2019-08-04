Doğa güzelliği ile büyüleyen parkur; "Nüzhetiye Şelalesi"

Yaz sıcaklarının bunalttığı bugünlerde serinlemek ve kendinizi doğa ile iç içe bulmak istiyorsanız hemen evden çıkın. Rotanızı Kocaeline çevirin Gölcük ilçesi Nüzhetiye Şelalesi büyülü atmosferi ile sizleri bekliyor.

DOĞASEVERLERİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Muhteşem doğası gürül gürül akan şelalelerin sesleri dereyi sarmalamış ağaçların gölgesinde büyülü bir atmosfere sahip ve yaz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekânı Nüzhetiye Şelalesi. Samanlı Dağlarının üzerinde yer alan orman köylerinden biri olan Nüzhetiye Köyünde bulunan ve köy ile aynı adı taşıyan Nüzhetiye Şelalesi 5 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera fotoğraf tutkunlarına ise her zaman yakalayamayacağı kareleri sunma fırsatı veriyor.

5 KİLOMETRELİK PARKUR

Kocaeli sınırlarında kalan ve eski bir yerleşim yeri olan Nüzhetiye Köyü Gölcük İlçesinde yer alıyor. Sıcak günlerde doğaseverlerin en çok tercih ettiği parkur Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Doğa Rotaları içerisinde yer alıyor. Parkurun başlangıç noktası Nüzhetiye Köyünün bitişinde yer alan Alabalık Tesisinin önünden başlıyor. Alabalık Tesisisin hemen girişinde bulunan patika yol parkurun başlangıç noktasını oluştururken vadi içerisinden geçiş yapılan rota 5 kilometrelik mesafeden oluşuyor. Kısa olması dolayısıyla yılın dört mevsiminde yürünebilse de genellikle sıcak günlerde tercih edilen parkur doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

AĞAÇLARIN ARASINDA BÜYÜLÜ ATMOSFER

Yürüyüş boyunca şelalenin gürül gürül akan sesini duyacak kuş cıvıltıları ile ağaçların gölgesine yaz sıcağına maruz kalmadan parkur boyunca yürüyebileceksiniz. Rota üzerinde dikkatli geçilmesi gereken iki nokta bulunuyor. Orta zorluk derecesindeki parkurda deredeki bazı kayalar ip yardımıyla geçiliyor. Parkurda dikkat edilmesi gereken en önemli konu yüzeyi yosunlu ıslak taşlar. Kayma tehlikesine karşı trekking ayakkabısı giyilmeli. Yol sırasında sık sık dere içerisinden geçmeniz gerekecek. Yer yer köprü vazifesini gören kütükler yardımıyla parkur harikulade görüntüsü ile Nüzhetiye Şelalesinde son buluyor. Gidiş-dönüş şeklinde Nüzhetiye şelalesinde son bulan yürüyüş aynı rotadan geri dönülüyor.

ŞELALEYE NASIL GİDİLİR?

NÜZHETIYE ŞELALESI Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki NÜZHETIYE KÖYÜNDE bulunuyor. Konum olarak İzmit ile Gölcük arasında yer köye İstanbul Yalova D-100 yolunda Yalova istikametine doğru ilerlerken sağda bulunan Ford Otosan sapağından ya da biraz ilerisindeki Bahçecik sapağından saptıktan sonra Nüzhetiye tabelaları takip edilerek ulaşılıyor. İzmit merkeze 19 km mesafede olan köye İzmitten yarım İstanbuldan yaklaşık 1.5 saatte ulaşılıyor. İSTANBULA YAKIN HAFTA SONU GIDILECEK GÜNÜBIRLIK DOĞA YÜRÜYÜŞ ROTALARINDAN biri olan NÜZHETIYE ŞELALESI 4 mevsim oluşan doğa güzellikleriyle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

KOCAELİ'NİN DOĞA ROTALARI

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kocaelinin dağları vadileri kıyıları kanyonları ekipler tarafından gezilerek fotoğraflandı. Kocaelinin Doğal ve Kültürel rotaları belirlenerek 4 ana başlık altında toplandı. Trekking tutkunları ile tematik Parkurlar Hiking tutkunları için günübirlik yürüyüş parkurları Kanyoning tutkunları için vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve Mountain Biking tutkunları için Dağ Bisikleti Parkurları belirlendi. Spor tutkunları için Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları kitabı ve Kocaeli Yürüyüş Parkurları mobil uygulaması oluşturuldu.

KOCAELİ'NİN YÜRÜYÜŞ PARKURLARI CEBİNİZDE

Kocaeli Yürüyüş Parkurları mobil uygulaması ile yürüyüş parkurları cebinizde. Uygulamayı App Store ve Google Play den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde Kocaelinin yürüyüş parkurlarına parkurlar ile ilgili uzunluk yol durumu mesafe tırmanış mesafesi gibi bilgilere bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama aynı zamanda yürüyüş parkurlarının fotoğraflarına ulaşma imkânı sağlıyor ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 360 derece gezebiliyorsunuz.