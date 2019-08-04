UZUNTARLA KÜLTÜR MERKEZI ŞEKILLENIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Uzuntarlada inşaat çalışmalarına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Kültür merkezi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Merkez bünyesinde ayrıca konferans kongre düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkân verecek. İlk kazması aylar öncesinde vurulan kültür merkezi hızla yükselirken sağlık ocağı olarak kullanılacak yapının dış iskeleti belirginleşmeye başladı.

KOLONLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kültür merkezlerinden biri de Kartepeye kazandırılıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 14886 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin temel atımından sonra ekipler inşaat çalışmalarına hız verdi. Yapının yükselişi artık gözle görünebilirken sağlık ocağı olarak kullanılacak yapının dış iskeleti iyice belirginleşti. Sağlık Ocağı kısmında dış duvar ve ara duvar imalatları başladı. Yapının genelinde betonu dökülen kısımların kalıp sökümlerini yapan Büyükşehir ekipleri sıhhi tesisat borularını kontrol etmeye başladı.

TOPLAM ALANI 1488 METREKARE

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon gelin odası kulis bay bayan Wcler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları muayene odaları aşı odası bebek bakım odası mescit ve wcler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.