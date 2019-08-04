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Sigara zammına 12 yeni sigara daha ekleniyor!

Temmuz ayı sonunda sigara markalarınca yapılması düşünülen zammın ne kadar olacağı merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan listelere bir yenisi daha eklendi.
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PHİLLİP MORRİS GRUBU

Philip Morris'in amblemini taşıyan listede, şirketin sattığı sigaraların zamlanmış fiyatları yer alıyor. Sigaraya gelen zamları daha önceden bilen kimi esnafların da, ellerindeki ürünleri zamlı fiyattan satabilmek için rafları boşalttığı iddia edildi.

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Yorumlar

(1)
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Eses41 - allah belalarını versin

Yanıtla . 0Beğen 04 Ağustos 10:52

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