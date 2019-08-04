Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:43 TSİ- Gündem G: Bugün 10:47 TSİ

Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün gerçekleşecek kesinti 6 ilçede gerçekleşecek. İşte kesinti yaşanacak yerler ve saatleri;
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:00 17:00

Emek Mah. , 30/1. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 41. Sk. 50/1. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 8. Sk. Bosna Cd. Tr7055 A Kolu
Emek Mah. , 15/2. Sk. 15/3. Sk. 16. Sk. 16/1. Sk. 16/2. Sk. 17. Sk. 19/1. Sk. 31/1. Sk. Bosna Cd. Fikri Altıokka Cd. Tr7037 D Kolu

08:45 10:15

Emek Mah. , 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 12/1. Sk. 12/2. Sk. 12/3. Sk. 12/4. Sk. 13/4. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 15/1. Sk. 15/2. Sk. 15/3. Sk. 16.
Sk. 16/1. Sk. 16/2. Sk. 17. Sk. 17/1. Sk. 17/2. Sk. 17/3. Sk. 17/4. Sk. 17/5. Sk. 17/6. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 19/1. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 21/1.
Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 30. Sk. 30/1. Sk. 30/2. Sk. 31. Sk. 31/1. Sk. 31/2. Sk. 32. Sk. 33. Sk.
34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 38/1. Sk. 39. Sk. 40. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 43/1. Sk. 43/2. Sk. 44. Sk. 44/1. Sk. 44/2. Sk. 45.
Sk. 45/1. Sk. 45/2. Sk. 46. Sk. 50. Sk. 50/1. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 52/1. Sk. 53/1. Sk. 54. Sk. 54/1. Sk. 54/2. Sk. 55. Sk. 55/1. Sk. 55/2.
Sk. 56. Sk. 56/1. Sk. 56/2. Sk. 56/3. Sk. 57. Sk. 60/5. Sk. 61. Sk. 61/2. Sk. 61/3. Sk. 8. Sk. 82. Sk. Bosna Cd. Fikri Altıokka Cd. Ragıp
Demirkol Bulvar Yıldırım Beyazıt Cd. Mevlana Mah. , Yavuz Mah. , 19/1. Sk 453. Sk. 455/2. Sk. Anadolu Cd. Selimpaşa Cd. Yıldırım
Beyazıt Cd. Şekerpınar Mah. , Dila Sk. Tr7098 Gh9164

08:45 16:45

Emek Mah. , 12/1. Sk. Tr7086 C Kolu

GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 13:00

Kadıllı Köyü , Alemdar Cd. Atatürk Cd. Cumhuriyet Cd. Karşıyaka Cd. Şimşekoğlu Sk. Kadıllı Mah. , Alemdar Cd. Cumhuriyet Cd.
Kadova Sk. Karşıyaka Cd. Mevlana Cd. Okul Sk. Yediyer Cd. Şile Cd Şimşekoğlu Sk. Mudarlı Mah. , Atatürk Cd. Ovacık Köyü ,
Değirmenaltı Sk. Gazi Sk. Meşe Sk. Papatya Sk. Subaşı Sk. Söğüt Sk. Yayladere Cd. Ovacık Mah. , 4321. Sk Akasya Sk. Değirmenaltı
Sk. Elvan Sk. Gazi Sk. Gülben Sk. Güneş Sk. Kavak Sk. Köysuyu Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. Meşe Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk.
Sancak Cd. Subaşı Sk. Söğüt Sk. Vişne Sk. Yayladere Cd. Yediyer Cd Yıldız Sk. Şile Sk Tavşanlı Köyü Çiftlik Cd. Dm11038 Gh6429

İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 16:00

Alikahya Mah. , Laleli Sk. Tavşantepe Mah. , Ata Sk. Yahyakaptan Mah. , İzmit Kandıra Yolu Sk. Yenişehir Mah. , Alev Sk. Altıntaş Sk.
Arda Sk. Atacan Sk. Atayurt Sk. Banu Sk. Burcu Sk. Coşkunlar Sk. D-100 Karayolu Cd. Demokrasi Bulvar Destanlı Sk. Dönmez Sk.
Gazi Mustafa Kemal Bulvar Güldeste Sk. Gülistan Sk. Karanfilli Sk. Kocaeli Yürüyüş Yolu 3.Etap Sk Konak Sk. Koçak Sk. Leyla Sk.
Paşa Cd. Sultan Baba Sk. Sönmezay Sk. Ural Sk. Ziynet Sk. İzmit Kandıra Yolu Sk. Ömerağa Mah. , Abdurrahman Yüksel Cd.

09:00 12:00

28 Mah. , Alkan Sk. Badem Sk. Bayram Aslan Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Dere Sk. Derviş Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan Sk. Eski
İstanbul Cd. Feza Sk. Güneş Sk. Kuşak Sk. Sultan Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Özbay Sk. Üstünlük Sk. Şirinlik Sk. Bekirdere Mah. ,
Başaran Cd. Merve Sk. Orbay Sk.

KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 12:00

Kızderbent Mah. , Cami Sk. Dede Sk. Dumlupınar Sk. Fatih Sk. Kavaklı Sk. Sinop Sk. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınarlı Cd.

KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 17:00

Uzunçiftlik Mah. , 245 Ardıç Sk. Bayraklı Sk. Coşkunlar Sk. Gölova Sk. Güzey Sk. Hacı İbrahim Cd. Hasanpaşa Cd. Hicran Sk. Keskin
Sk. Korkmaz Sk. Kutlu Sk. Topuz Sk. Türkyılmaz Sk. Öter Sk. Öz Sk. Özdemir Atman Cd. Özkul Sk.

KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 17:00
Barbaros Mah. , Altay Sk. Funda Sk. Kurşun Sk. Petkim Dolum Tesisi Sk Şebnem Sk.

Bugün 10:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı mask
Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
İlaç yazmadı diye... Hastanede korku anları mask
İlaç yazmadı diye... Hastanede korku anları
İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık mask
İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı mask
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz mask
Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi mask
Mal sahibi olduğu binayı ikinci kez yakmaya çalışırken darp edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Real Madrid’in hocası Darıca ile sözleşme imzaladı mask
Real Madrid’in hocası Darıca ile sözleşme imzaladı

GALERİ

Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL