Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek

ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:00 17:00
Emek Mah. , 30/1. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 41. Sk. 50/1. Sk. 52. Sk. 54. Sk. 8. Sk. Bosna Cd. Tr7055 A Kolu
Emek Mah. , 15/2. Sk. 15/3. Sk. 16. Sk. 16/1. Sk. 16/2. Sk. 17. Sk. 19/1. Sk. 31/1. Sk. Bosna Cd. Fikri Altıokka Cd. Tr7037 D Kolu
08:45 10:15
Emek Mah. , 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 12/1. Sk. 12/2. Sk. 12/3. Sk. 12/4. Sk. 13/4. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 15/1. Sk. 15/2. Sk. 15/3. Sk. 16.
Sk. 16/1. Sk. 16/2. Sk. 17. Sk. 17/1. Sk. 17/2. Sk. 17/3. Sk. 17/4. Sk. 17/5. Sk. 17/6. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 19/1. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 21/1.
Sk. 22. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 30. Sk. 30/1. Sk. 30/2. Sk. 31. Sk. 31/1. Sk. 31/2. Sk. 32. Sk. 33. Sk.
34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 37. Sk. 38. Sk. 38/1. Sk. 39. Sk. 40. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 43/1. Sk. 43/2. Sk. 44. Sk. 44/1. Sk. 44/2. Sk. 45.
Sk. 45/1. Sk. 45/2. Sk. 46. Sk. 50. Sk. 50/1. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 52/1. Sk. 53/1. Sk. 54. Sk. 54/1. Sk. 54/2. Sk. 55. Sk. 55/1. Sk. 55/2.
Sk. 56. Sk. 56/1. Sk. 56/2. Sk. 56/3. Sk. 57. Sk. 60/5. Sk. 61. Sk. 61/2. Sk. 61/3. Sk. 8. Sk. 82. Sk. Bosna Cd. Fikri Altıokka Cd. Ragıp
Demirkol Bulvar Yıldırım Beyazıt Cd. Mevlana Mah. , Yavuz Mah. , 19/1. Sk 453. Sk. 455/2. Sk. Anadolu Cd. Selimpaşa Cd. Yıldırım
Beyazıt Cd. Şekerpınar Mah. , Dila Sk. Tr7098 Gh9164
08:45 16:45
Emek Mah. , 12/1. Sk. Tr7086 C Kolu
GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 13:00
Kadıllı Köyü , Alemdar Cd. Atatürk Cd. Cumhuriyet Cd. Karşıyaka Cd. Şimşekoğlu Sk. Kadıllı Mah. , Alemdar Cd. Cumhuriyet Cd.
Kadova Sk. Karşıyaka Cd. Mevlana Cd. Okul Sk. Yediyer Cd. Şile Cd Şimşekoğlu Sk. Mudarlı Mah. , Atatürk Cd. Ovacık Köyü ,
Değirmenaltı Sk. Gazi Sk. Meşe Sk. Papatya Sk. Subaşı Sk. Söğüt Sk. Yayladere Cd. Ovacık Mah. , 4321. Sk Akasya Sk. Değirmenaltı
Sk. Elvan Sk. Gazi Sk. Gülben Sk. Güneş Sk. Kavak Sk. Köysuyu Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. Meşe Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk.
Sancak Cd. Subaşı Sk. Söğüt Sk. Vişne Sk. Yayladere Cd. Yediyer Cd Yıldız Sk. Şile Sk Tavşanlı Köyü Çiftlik Cd. Dm11038 Gh6429
İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 16:00
Alikahya Mah. , Laleli Sk. Tavşantepe Mah. , Ata Sk. Yahyakaptan Mah. , İzmit Kandıra Yolu Sk. Yenişehir Mah. , Alev Sk. Altıntaş Sk.
Arda Sk. Atacan Sk. Atayurt Sk. Banu Sk. Burcu Sk. Coşkunlar Sk. D-100 Karayolu Cd. Demokrasi Bulvar Destanlı Sk. Dönmez Sk.
Gazi Mustafa Kemal Bulvar Güldeste Sk. Gülistan Sk. Karanfilli Sk. Kocaeli Yürüyüş Yolu 3.Etap Sk Konak Sk. Koçak Sk. Leyla Sk.
Paşa Cd. Sultan Baba Sk. Sönmezay Sk. Ural Sk. Ziynet Sk. İzmit Kandıra Yolu Sk. Ömerağa Mah. , Abdurrahman Yüksel Cd.
09:00 12:00
28 Mah. , Alkan Sk. Badem Sk. Bayram Aslan Sk. Bağlar Yokuşu Sk. Dere Sk. Derviş Sk. Dumanlık Sk. Elmalı Sk. Ercan Sk. Eski
İstanbul Cd. Feza Sk. Güneş Sk. Kuşak Sk. Sultan Sk. Turan Güneş Cd. Turan Sk. Özbay Sk. Üstünlük Sk. Şirinlik Sk. Bekirdere Mah. ,
Başaran Cd. Merve Sk. Orbay Sk.
KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 12:00
Kızderbent Mah. , Cami Sk. Dede Sk. Dumlupınar Sk. Fatih Sk. Kavaklı Sk. Sinop Sk. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınarlı Cd.
KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 17:00
Uzunçiftlik Mah. , 245 Ardıç Sk. Bayraklı Sk. Coşkunlar Sk. Gölova Sk. Güzey Sk. Hacı İbrahim Cd. Hasanpaşa Cd. Hicran Sk. Keskin
Sk. Korkmaz Sk. Kutlu Sk. Topuz Sk. Türkyılmaz Sk. Öter Sk. Öz Sk. Özdemir Atman Cd. Özkul Sk.
KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 17:00
Barbaros Mah. , Altay Sk. Funda Sk. Kurşun Sk. Petkim Dolum Tesisi Sk Şebnem Sk.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz