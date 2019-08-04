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Özüpak, EYT'liler için bugün Kocaeli'de

Yerel seçimler öncesinde ülke çapına örgütlenen ve çok ciddi bir güç haline gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Genel Başkanı Gönül Baran Özüpak bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün ilimize geliyor.
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İstanbul’dan önce Gebze’ye gelecek olan ve buradaki EYT’lilerle buluşacak olan Özüpak daha sonra saat 15.30’da İzmit’e gelecek. Kocaeli EYT’nin Gakko Kervansaray’ının 7. katındaki kafesinde EYT’lilerle bir araya gelecek olan Özüpak’ın burada da çeşitli görüşmelerde bulunacak.

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