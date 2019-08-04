İstanbul’dan önce Gebze’ye gelecek olan ve buradaki EYT’lilerle buluşacak olan Özüpak daha sonra saat 15.30’da İzmit’e gelecek. Kocaeli EYT’nin Gakko Kervansaray’ının 7. katındaki kafesinde EYT’lilerle bir araya gelecek olan Özüpak’ın burada da çeşitli görüşmelerde bulunacak.
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Özüpak, EYT'liler için bugün Kocaeli'de
Yerel seçimler öncesinde ülke çapına örgütlenen ve çok ciddi bir güç haline gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Genel Başkanı Gönül Baran Özüpak bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün ilimize geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz