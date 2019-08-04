Özüpak, EYT'liler için bugün Kocaeli'de

İstanbul’dan önce Gebze’ye gelecek olan ve buradaki EYT’lilerle buluşacak olan Özüpak daha sonra saat 15.30’da İzmit’e gelecek. Kocaeli EYT’nin Gakko Kervansaray’ının 7. katındaki kafesinde EYT’lilerle bir araya gelecek olan Özüpak’ın burada da çeşitli görüşmelerde bulunacak.