Cumali Durmuş: Türk siyasetinde yeni dönem başlıyor

İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için olağanüstü kurultay yaptı. Çarşaf liste ile GİK üyelerini belirleme kararı alan İYİ Parti'de adaylar genel idare kurulu üyeleri için sandığa gitti. Parti delegelerinin verdikleri oylarla belirlenen ilk 50 kişilik asil GİK listesine ilimizden Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Zekai Kahyaoğlu, Harun Demirkaya, İYİ Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Karagöz ve Dicle Akın aday oldu. 6 isimden sadece 383 oy alan Cumali Durmuş 22’nci sıradan GİK üyesi seçildi.

“TÜRK SİYASETİNDE YENİ DÖNEM”

Gazetemize açıklamalarda bulunan GİK üyesi Cumali Durmuş, “Herkes için hayırlısı olsun. İYİ Parti, Türk siyasetine yeni dönemde bir şeyler sunacağının işaretini verdi. Demokrasinin ne olduğunu tüm siyasi partilere gösterdi. Siyasetin asıl amacı millete hizmet etmek ve milleti huzur içinde yaşatmaksa en başta tüm siyasi partilere saygı gösterilmeli. Umarım siyaset dili bundan sonra daha nazik ve saygılı olur” dedi. Selin BECER