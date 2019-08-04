CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Devrim Bal, bir süredir birlikte olduğu Gülten Yılmaz ile nişanlandı. Genç Meclis Üyesi Devrim Bal, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda Gülten Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, bu beraberliği resmileştirerek nişanladı. Genç çiftin nişan yüzüklerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet taktı. Genç çiftin nişan törenine CHP İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ve eşi Betül Yıldızlı, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erekaya, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP’liler katıldı. Selin BECER
Bugün 12:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:12 TSİ
CHP’li Meclis üyesi nişanlandı
İzmit Beledi̇yesi̇ CHP Meclis üyesi Devrim Bal ile Gülten Yılmaz evlilik yolunda ilk adımı attı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz