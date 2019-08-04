Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:35 TSİ

Ellibeş: Hiçbir güç bizi yıkamaz

Genişletilmiş ilçe danışma meclislerinde kuruluştan bu yana teşkilata emek vermiş birçok ismin katıldığını belirten AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Biz bu şekilde birbirimize sıkı sıkı bağlı olursak, hiçbir güç bizi yıkamaz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP ilçe danışma meclislerinde geçen hafta yoğun bir tempo yaşandı. Salı günü Karamürsel’de başlayan ve peş peşe Kandıra, İzmit ile Çayırova ile devam eden ilçe danışma meclislerine katılım yüksek oldu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının teşkilat üyeleriyle bire bir görüş alışverişi yaptığı danışma meclislerinde kuruculardan, önceki dönem yöneticilerine teşkilata emek veren birçok isim de yer aldı.

KATILIMCILARIN NİTELİĞİ DE ÖNEMLİ

Danışmada konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “9 Temmuz’da başlayan ilçe danışma meclislerimizde en yoğun haftayı geride bıraktık. Bir hafta içinde 4 ilçede peş peşe danışmalarımızı gerçekleştirdik. Her biri en az 3 saat süren bu toplantılarda yalnızca salonların tamamen dolu olması değil, katılımcıların niteliği de önemliydi” diye konuştu.

HİÇBİR GÜÇ BİZİ YIKAMAZ

Kuruluştan bugüne teşkilatımıza emek vermiş birçok isim danışma meclislerimize katılıp, görüşlerini aktardı diyen Ellibeş, “Danışma meclislerimizde bu tablonun oluşması için yaz aylarına rağmen özveriyle çalışan ilçe başkanları ve yönetimlerimizi kutluyorum. Her fırsatta dile getirdiğim gibi, bu şekilde birbirine sımsıkı bağlı olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Türkiye’nin kazanımlarını koruyup, daha ferah günlere ulaşması için AK Parti’nin güçlü olması gereklidir”dedi.

Bugün 12:32 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Edip - Eskilerle küsüp kavga ettiniz,simdi hepsini ariyorsunuz ama nafile bu hareket son 3 yilina girdi güle güle akp

Yanıtla . 0Beğen 04 Ağustos 15:38
01

Kibarcik - iyi hoşta sıyasette adıduayenlere koordnatorlere eskı abılere ne oldu burada olmalarıgerekmezmı heee hadı hayırlıişler selamlarveselam

Yanıtla . 0Beğen 04 Ağustos 12:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Taşdemir: Borç batağı başkanın dengesini bozmuş! mask
Taşdemir: Borç batağı başkanın dengesini bozmuş!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL