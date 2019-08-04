Ellibeş: Hiçbir güç bizi yıkamaz

AKP ilçe danışma meclislerinde geçen hafta yoğun bir tempo yaşandı. Salı günü Karamürsel’de başlayan ve peş peşe Kandıra, İzmit ile Çayırova ile devam eden ilçe danışma meclislerine katılım yüksek oldu. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının teşkilat üyeleriyle bire bir görüş alışverişi yaptığı danışma meclislerinde kuruculardan, önceki dönem yöneticilerine teşkilata emek veren birçok isim de yer aldı.
KATILIMCILARIN NİTELİĞİ DE ÖNEMLİ
Danışmada konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “9 Temmuz’da başlayan ilçe danışma meclislerimizde en yoğun haftayı geride bıraktık. Bir hafta içinde 4 ilçede peş peşe danışmalarımızı gerçekleştirdik. Her biri en az 3 saat süren bu toplantılarda yalnızca salonların tamamen dolu olması değil, katılımcıların niteliği de önemliydi” diye konuştu.
HİÇBİR GÜÇ BİZİ YIKAMAZ
Kuruluştan bugüne teşkilatımıza emek vermiş birçok isim danışma meclislerimize katılıp, görüşlerini aktardı diyen Ellibeş, “Danışma meclislerimizde bu tablonun oluşması için yaz aylarına rağmen özveriyle çalışan ilçe başkanları ve yönetimlerimizi kutluyorum. Her fırsatta dile getirdiğim gibi, bu şekilde birbirine sımsıkı bağlı olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. Türkiye’nin kazanımlarını koruyup, daha ferah günlere ulaşması için AK Parti’nin güçlü olması gereklidir”dedi.
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Yorumlar
(2 )
Edip - Eskilerle küsüp kavga ettiniz,simdi hepsini ariyorsunuz ama nafile bu hareket son 3 yilina girdi güle güle akp
Kibarcik - iyi hoşta sıyasette adıduayenlere koordnatorlere eskı abılere ne oldu burada olmalarıgerekmezmı heee hadı hayırlıişler selamlarveselam
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