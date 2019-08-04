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Tarhan: Yerli ve milli değil, yabancı ve Arap sermayesi

Kocaeli Milletvekili ve CHP Sanayi Komisyonu Sözcüsü Tahsin Tarhan, bankacılık sektöründe son olarak Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmasıyla ilgili "Finans sektörü yabancıların kontrolüne geçmiş ülkeler kalkınma süreçlerini tamamlayamıyor" dedi.
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Tahsin Tarhan, "Finans ve Bankacılık sektörü giderek yabancı sermayenin kontrolüne geçiyor. Bugün AT Bank Abank Albaraka Türk Burgan Bank Kuveyt Türk QNB Finansbank Turkish Bank ve Türkiye Finans Körfez sermayeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'deki en büyük 5. özel banka olan Denizbankda yabancı sermayeye satılıyorsa ülkenin içinde bulunduğu finansal kriz çok net ortaya çıkmış demektir. Ekonomik bağımsızlık kaybedilme durumuna gelirse bu toparlanamaz yıkımlara yol açacaktır. Yerli ve milli vurgusu ile siyaset üretmeye çalışanların bu durumu görmezden gelmemeleri gerekirdi" dedi.

50'DEN FAZLASI SATILIRSA FİNANSAL KONTROL KAYBEDİLİR

Tarhan, "Dünya'daki tüm ülkeler yabancılara konut satışından arazi satışına mülk edinmeden finans sektörüne kadar hep bir sınırlama ve kontrol mekanizması uygularlar. Ne yazık ki ülkemizde durum tam tersi sıcak sermaye akışı gelsin de nereden gelirse gelsin deniliyor. Bugün Türkiye finans ve bankacılık siteminin 46 sı yabancı sermayenin kontrolüne geçmiş durumda. Bu oran 50 den fazla olduğunda Türkiye Bankacılık sistemi diye bir şey kalmamış olabilir. Mutlaka bir frenleme ve kontrol mekanizmasının uygulayama sokulması gerekmektedir" diye konuştu.

RİSK DEVLET ELİYLE KONTROL ALTINA ALINMALI

Tahsin Tarhan, "Devlet otoritesi ve aklı mutlaka bu duruma müdahil olmalıdır. Doğabilecek uzun vadeli riskler hesaplanmalı ve önlem planları ortaya konulmalıdır. Bugün Türk bankacılık sistemine ait 12 Banka Arap sermayesine geçmiş durumda. Ülke olarak daha önce örneklerini yaşadığımız gibi bir gecede yabancı sermayenin ülkeyi terk etmesi durumunda neler olabileceğini biliyoruz. Bu ve bunun gibi hassas noktalar dikkatle değerlendirilmelidir" dedi.

Bugün 12:57 TSİ - Siyaset

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