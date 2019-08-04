Sıfır Atık’ta Körfez’de büyük başarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Ekipleri özellikle site ve toplu yaşam alanlarında projenin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Pet şişe ambalaj atıkları tekstil atıkları cam şişe vb. atıklar yaşam alanlarına özel biriktirme ekipmanları yerleştirilerek ayrı toplanıyor.

450 TON AMBALAJ ATIĞI

Bu kapsamda 2019 yılı ilk 6 ayında 450 ton ambalaj atığı 65 ton cam şişe 15 ton hurda lastik ve 320 ton hacimli atık ev eşyası mobilya vb. toplanarak geri kazanıma veya enerjiye dönüştürüldü. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ayrıca proje kapsamında okullarda öğrencilere bilgilendirme seminerleri düzenlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

PROJE BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt de sıfır atığın önemine değinerek Projeye bizler özel önem veriyoruz. Bu projede daha kalıcı ve verimli atık yönetim sistemi oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla daha az atık üretmek ürettiğimiz atıkların geri dönüşümünü sağlamak için Körfez Halkından daha fazla duyarlılık ve ilgi bekliyoruz. Halkımız 500 00 50 Çağrı Merkezinden bizlere ulaşabilir ve geri dönüşüme katkıda bulunabilir dedi.