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Arızalanan motosikletini yol kenarında böyle yaktı

Gölcük'te bir kişi, seyir halindeyken arızalanan motosikletini yol kenarında yaktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Olay, 31 Temmuz tarihinde Gölcük ilçesi D-130 karayolu Yüzbaşılar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken bir anda arıza yaptı. Ş.T. duruma sinirlenerek motosikleti yolun kenarına götürdü. Ş.T., ters çevirdiği motosikleti daha sonra ateşe verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan motosiklete müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.

O anlar güvenlik kamerasında

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, o anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen olay anında şahsın motosikleti ile yol kenarında durduğu görülüyor. Şahıs daha sonra motosikleti yol kenarında ters çevirerek yakıyor. Motosiklet alev alev yanarken şahıs olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor.

Bugün 14:23 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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