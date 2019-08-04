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Kurban eti hakkında tüm bildiklerinizi unutun!

Diyetisyen Gizem Köse, sindirim problemi yaşamamak için kesilen kurbanın en az 1 gün dinlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Aksi halde sindirim sorunları ve pişme zorluğu yaşanacağını da ekliyor.
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Kurban etinin depolanması oldukça önemli ve bu konuda birçok hata yapılmakta. Büyükbaş hayvan etleri 7-9 gün bekledikten sonra tam yumuşuyor ve etin lezzeti de bu süre zarfından sonra oturuyor.

ETİNİZİ ÖZENLE SAKLAYIN


Protein değeri yüksek olan kırmızı etin bozulma riski de oldukça yüksek. Bu nedenle saklama koşullarına özen gösterin. Buzlukta -4 derecede en fazla 7 gün, derin dondurucu da ise -32 derecede en fazla 3 ay saklanmalı. Çözdürme sırasında ise eti kesinlikle kalorifer üzerinde bekletmeyin. Açıkta ya da sıcak suda bekleterek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mikrodalgada çözdürme de uygun seçenekler içerisinde gösteriliyor.

KAHVALTIDA KURBAN ETİ YEMEYİN
Kurban Bayramı'nda kahvaltıda et tüketme alışkanlığına değinen Gizem Köse, sağlık için bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyor. Sindirim problemi yaşamamak için kahvaltıdan önce 2 bardak ılık su için ve kahvaltınızı hafif yapmaya çalışın. Et tüketimini akşam yemeğinize saklarsanız daha iyi olur çünkü hem et dinlenmiş olacak ve böylelikle daha lezzetli tat alacaksınız.

KURBAN ETİYLE MANGAL YAPIYORSANIZ DİKKAT

Eti mangalda pişirmek istiyorsanız, ilk dikkat etmeniz gereken husus etin yanmaması. Aynı zamanda eti pişirirken mangal ateşine çok yaklaştırmayın. Belli bir mesafeden yavaş yavaş pişmesi sağlığınız için daha iyi olacaktır. Eti mangal ateşine yakın pişirirseniz, protein kaybına uğratmış olacaksınız. Bu sebeple ateşe 15 cm uzaklığında tutmaya özen gösterin. Bu arada yanmış etlerin kansorejen etki yarattığını söylemekte fayda var. 

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