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Bugün 14:43 TSİ- Sağlık G: Bugün 14:53 TSİ

Hayatınızı kolaylaştıracak püf noktalarla tanışın

Hayatınızı daha iyi hale getirmek için sağlığınız hakkında az bilinen püf noktalarını bir araya getirdik.Kuşkusuz bazıları size oldukça ilginç gelecek. İşte başlıyoruz.
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GECE TUVALETE KALKTIĞINIZDA BİR GÖZÜNÜZÜ KAPALI TUTUN

Gece yarısı tuvalete kalktığınızda uykunuzun kaçmaması için bir gözünü kapalı tutun.Uzmanlar bunun nedenini şöyle açıklıyor: Tuvalete gitmek için açtığınız ışığı beyin, sabah oldu diye algılayabilir ve uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Bu nedenle sadece bir gözünüzü açarak retinaya giren ve beyninize giden ışık miktarını en aza indirmiş olursunuz . Tuvalet işi bittikten sonra, çok hızlı bir şekilde uykuya dalmak mümkün olacak.

KULAKLARI ÇEKMEK SAĞLIK AÇISINDAN PEK ÇOK YARAR SAĞLAR

Kulaklarını çekmenin sağlığa yararları var. Refleksoloji, kulaklarımızın her tarafında, bir baş ağrısını hafifletmekten sindiriminizi iyileştirmeye kadar birçok sağlık sorununu hafifletmeye yardımcı olabilecek baskı noktaları olduğunu söylemektedir. Vücudun farklı bölgelerine karşılık gelen kulaklarınızda aşağıdaki noktalara basarak ve çekerek küçük ağrıları hafifletebilirsiniz

Sırt ve omuzlar

Çeşitli organlar

Eklemler

Nazal sinüsler ve boğaz

Sindirim

Baş ve kalp

UZUV AĞRILARINI HAFİFLETMEK İÇİN BAŞINIZI DÖNDÜRÜN

Hepimiz gecenin bir yarısı kolumuzda hafif karıncalanma, iğnelenme, uyuşma hissiyle uyanmışızdır. İstemeyerek kol üstünde uyumak normal kan akışına engel olarak, oksijen miktarının azalmasına neden olur. Bu hisleri gidermek için kollarınızı sallamak yerine başınızı bir yandan diğer yana hareket ettirmeyi deneyin. Bu, ağrıyı azaltmaya yardımcı olmalıdır, çünkü boyundaki sinirler, başınızdan kollarınıza doğru dümdüz ilerler.

HIÇKIRIĞI GİDERMEK İÇİN KENDİNİZİ KORKUTUN

Geçmeyen hıçkırık korkutma veya şaşırtma sayesinde geçebilir. Birinin sizi aniden korkutmasını isteyin. Bu ani hareket kalbin hızlı bir şekilde atmasına ve kan dolaşımının artmasına neden olur. Aynı zamanda dikkatimizi hıçkırıklardan ayırır.

SERİN ODADA UYUYUN

Soğuk bir odada uyumak, genel uyku kaliteniz için iyidir. Hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olur ve ayrıca vücuda daha fazla kalori yakmada yardımcı olarak diyabet olasılığını azaltır. Aynı zamanda tip 2 diyabet riskini azaltan insülin duyarlılığını arttırır. Odanızı 20 °C'de tutmak uykuyu teşvik etmenin yanı sıra, aynı zamanda güçlü bir yaşlanma karşıtı hormon olan melatonin hormonunu üretmeye teşvik eder.

DİŞLERİ YEMEKTEN HEMEN SONRA FIRÇALAMAYIN

Yemek yedikten hemen sonra fırçalamak, ağzınızdaki tüm döküntüleri temizlemenin en iyi yolu gibi görünebilir, ama değil. Bunun nedeni, yediğimiz veya içtiğimiz yiyecek maddelerinin birçoğunun asidik (domates, limon, portakal suyu vb.) olmasıdır. Hemen ardından fırçalamak asidin emayeniz üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve aşınmasına neden olabilir. Diş fırçanızı kullanmadan önce yemekten sonra yaklaşık 30 dakika bekleyin

Bugün 14:43 TSİ - Sağlık

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