Aynı yönde giden otomobiller çarpıştı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Cengiz Karaarslan idaresindeki 34 AV 1988 plakalı otomobil, Körfez Yarımca Hacı Osman Mahallesi Yarımca Polis Merkezi Amirliği önünde aynı yönde seyir halinde olan İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Soyyiğit’in kullandığı otomobil bariyerlere çarparak bir müddet sürüklenirken diğer otomobil ise yolun ortasına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kazada sürücü Soyyiğit yaralanmazken aynı araçtaki Ebubekir ve Muhammet Soyyiğit ile diğer sürücü Cengiz Karaarslan yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ve İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Karaarslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN