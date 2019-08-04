Ecrin ve Kadir'e şampiyonluk sözü!

ENGİN KORUKIR’DAN YAKIN İLGİ

2008 doğumlu, aynı zamanda Bekirderespor’da kalecilik yapan Kadir İnci ile 2010 doğumlu ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde oynayan Ecrin İnci, Kocaelispor’un Kartepe’deki antrenmanını izledi. Yeşil Siyahlıları büyük bir heyecanla takip eden iki Kocaelisporlu kardeş ile Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır da yakından ilgilendi.

YAKUP: GOLLERİM BUNDAN SONRA SİZİN İÇİN

Ecrin İnci antrenman sonunda Korukır’a “Engin amca. Futbolcu ağabeylere bir şey sorabilir miyim?” dedi. Korukır “Tabii ki soracaksın” yanıtını verdi. Futbolcular Ecrin ve Kadir’in yanında bir bir kümelendi ve Ecrin “Bu yıl şampiyon olacak mıyız?” diye sordu. Futbolculardan Burak Süleyman “Şunu bir kenara yazın, Kocaelispor şampiyon olacak” yanıtını verdi. Ecrin ayrıca Yakup Alkan’a “Bize neden gol attın?” diye sordu. Yakup ise “Benim işim gol atmak. Bundan sonra gollerimi sizin için atacağım” cevabını verdi. Erdem ÖVÜÇ