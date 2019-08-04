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Korukır: Tanımadığım hiçbir futbolcuyu almam

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, transfer yasağı kalktığında Yeşil Siyahlılara katılacak olan 10 futbolcunun da kaliteli isimler olduğunu ve tanımadığı, bilmediği hiçbir futbolcuyu takıma almadığını belirtti
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HERKES GÖRECEK

Korukır, sezon öncesi genel değerlendirme yaparak şunları söyledi: Daha önce de ifade etmiştim. Kocaelispor bizim babamızın çiftliği değil. Bu şehrin en değerlisi ve biz de bunun fazlasıyla bilincindeyiz. Takıma katmak istediğimiz futbolcuların tamamını çok yakından tanıyor ve biliyorum. Onların Kocaelispor’a katkı sağlamayacağını bilsem kulübün etrafından bile geçirmem. Kısacası ben bildiğime, inandığıma ve güvendiğime bakarım. Kocaelispor mevcut kadrosu ile bana göre başarılı bir sezon geçirdi. Bu kadronun da içine gelecek olan futbolcuların takıma nasıl bir katkı sunacağını herkes net bir şekilde görecek.

NASIL BİR CAMİAYA GELDİKLERİNİ BİLİYORLAR

Futbolcuların maliyetleri ile ilgili kafalarda soru işaretleri varmış. Yok ona 400 bin yok buna 600 bin verilmiş, yok bunun peşinatı şu kadarmış. Tabii ki resmi rakam vermem söz konusu değil ancak getirdiğimiz futbolcular farklı bir takıma gitse inanın buradan aldığı paranın yüzde 30 yüzde 40’ı fazla paraya gidecekti. Yeniler ve eskiler, bu takımdaki herkes nasıl bir camiaya, nasıl bir şehir takımına geldiğini biliyor. Bir futbolcunun kariyerinde sezon boyunca binlerce taraftar önünde oynama hayali vardır. Onlar da Kocaelispor’a bu duyguyu düşünerek de geldi. Erdem ÖVÜÇ

 

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