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Ters köşe!..

Kocaelispor’un Kartepe kampındaki antrenmanları neşe içinde geçiyor. Teknik adam Engin Korukır zaman zaman gerilse de genel olarak güler yüzünü eksik...
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Kocaelispor’un Kartepe kampındaki antrenmanları neşe içinde geçiyor. Teknik adam Engin Korukır zaman zaman gerilse de genel olarak güler yüzünü eksik etmiyor. Özellikle kalecilerle ilgilenen Korukır, deneyimli kaleciler Ercüment ve Can Emre’ye kullandığı penaltıların ardından iki kaleciyi de ters köşeye yatırdı. Kaleci Antrenörü Nihat Köksal da penaltıdan nasibini aldı. Korukır’ın penaltını yılların kaleci antrenörü Nihat Köksal topu izlemekle yetindi.

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