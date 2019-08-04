Kocaelispor’un Kartepe kampındaki antrenmanları neşe içinde geçiyor. Teknik adam Engin Korukır zaman zaman gerilse de genel olarak güler yüzünü eksik etmiyor. Özellikle kalecilerle ilgilenen Korukır, deneyimli kaleciler Ercüment ve Can Emre’ye kullandığı penaltıların ardından iki kaleciyi de ters köşeye yatırdı. Kaleci Antrenörü Nihat Köksal da penaltıdan nasibini aldı. Korukır’ın penaltını yılların kaleci antrenörü Nihat Köksal topu izlemekle yetindi.
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Ters köşe!..
Kocaelispor’un Kartepe kampındaki antrenmanları neşe içinde geçiyor. Teknik adam Engin Korukır zaman zaman gerilse de genel olarak güler yüzünü eksik...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz