Remzi Demirer: Açıklama yapılacak

SEVK VE İDARE KASKF’YE GEÇECEKTİ
KASKF Başkanı Murat Aydın, İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki KASKF olağan genel kurulu öncesinde ve son olarak gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, Halk Eğitim ile yaptıkları protokolle oryantasyon kursuna giden ve alınan belgelerin ardından kulüplerde çalıştırılan antrenörlerin kontrollerini, sevk ve idarelerini KASKF olarak üstlendiklerini belirtmişti. Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan protokolde taban birliklerinden Antrenörler Derneği’nin yer almaması dikkat çekmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz