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Remzi Demirer: Açıklama yapılacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun antrenörleri ilgilendiren yeni gelişme hakkında açıklama yapılacağını belirtti.
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SEVK VE İDARE KASKF’YE GEÇECEKTİ

KASKF Başkanı Murat Aydın, İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki KASKF olağan genel kurulu öncesinde ve son olarak gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, Halk Eğitim ile yaptıkları protokolle oryantasyon kursuna giden ve alınan belgelerin ardından kulüplerde çalıştırılan antrenörlerin kontrollerini, sevk ve idarelerini KASKF olarak üstlendiklerini belirtmişti. Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan protokolde taban birliklerinden Antrenörler Derneği’nin yer almaması dikkat çekmişti.

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