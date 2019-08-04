Kurtdere’ye 'Karamürsel' damgası

Özellikle Hüseyin Gümüşalan’ın Mehmet Yeşil Yeşil’i yenmesinden sonraki sevinç yumağına Ekrem Yavuz’un elinde yıldızlaşan Mert Altın’ın kürsüyse göz kırpması, geliyorum diyerek herkese parmak ısırtan Kerem Kahya’nın kürsüyü garantilemesi yanında, şeref tribününde Ahmet Taşçı’nın kendi hayatını anlatan kitabını imzalayıp, Karesi Belediye Başkanı’na hediye etmesi, yanlarında oturan ve güreşleri izleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı çok duygulandırdı. “Karamürsel de güreş bitti “ diyenlere Karamürselli pehlivanlardan özellikle Mert Altın ve Kerem Kahya gibi genç pehlivanların yapıkları güreş ve aldıkları galibiyetlerle cevap verdiğini söyleyen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım “Karamürsel’de güreşin bitmediğini herkes görecek” dedi.