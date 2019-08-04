Bekirpaşa Başaran sahaya indi

Sarı Lacivertlilerin yeni yönetimi de takımın ilk çalışmasını izlerken, futbolcularla tek tek tanıştı. Takım, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Takımın en tecrübeli yöneticisi Ersin Karaş, kulübünü hiçbir zaman terk etmemenin verdiği hazla, dimdik ayakta durmalarının keyfini çıkarırken, yeni yönetime de rehberlik ediyor.