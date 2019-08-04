Doğantepe ne olacak?..

TOKOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
Bölgesel Amatör Lig’de sezon 21 Eylül’de açılıyor. Doğantepespor’un başkanı Mehmet Üstün ve yönetimi ise birçok konuyu çözümlemek için çalışıyor. İç ve dış transfer çalışmaları yapan Doğantepe’de Başkan Üstün, teknik adam konusunda Ekin Tokoğlu görüştü. Tokoğlu’nun gereken şartların halledilmesi dahilinde teknik adamlık yapmayı kabul edebileceğini belirttiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz