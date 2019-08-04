Doğantepe ne olacak?..

TOKOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bölgesel Amatör Lig’de sezon 21 Eylül’de açılıyor. Doğantepespor’un başkanı Mehmet Üstün ve yönetimi ise birçok konuyu çözümlemek için çalışıyor. İç ve dış transfer çalışmaları yapan Doğantepe’de Başkan Üstün, teknik adam konusunda Ekin Tokoğlu görüştü. Tokoğlu’nun gereken şartların halledilmesi dahilinde teknik adamlık yapmayı kabul edebileceğini belirttiği öğrenildi.