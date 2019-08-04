Savaş Demir, Arslanbey Organizespor’da!..

Demir “Arslanbey Organize Sanayisporla anlaşmış bulunmaktayım. İlkemiz, hedefimiz, efendi, ahlaklı, büyüğünü seven, küçüğüne saygı duyan, amacı sadece futbol olan gençlerle beraber olmak. Ben büyüklerimden ne ögendiysem kardeşlerime de onu öğreteceğim. Bende öncelikle efendilik gelir. Bu düşünceden asla taviz vermeden çalışacağım” ifadelerine yer verdi.