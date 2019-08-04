Demir “Arslanbey Organize Sanayisporla anlaşmış bulunmaktayım. İlkemiz, hedefimiz, efendi, ahlaklı, büyüğünü seven, küçüğüne saygı duyan, amacı sadece futbol olan gençlerle beraber olmak. Ben büyüklerimden ne ögendiysem kardeşlerime de onu öğreteceğim. Bende öncelikle efendilik gelir. Bu düşünceden asla taviz vermeden çalışacağım” ifadelerine yer verdi.
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Savaş Demir, Arslanbey Organizespor’da!..
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Savaş Demir, Arslanbey Organize Sanayi ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz