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Güneşspor Göksel Ali Argun’a emanet
Süper Amatör Lig takımlarından Kocaeli Güneşspor’da A takım teknik adamlığına Göksel Ali Argun getirildi.
Süper Amatör Lig takımlarından Kocaeli Güneşspor’da A takım teknik adamlığına Göksel Ali Argun getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz