Alt yapılardan yarışmacı gruplara seçilen sporcuların antrenmanlarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Aydın’ın ziyaret programına İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya da katıldı. Genel Başkan Murat Aydın sporcularla ve antrenörlerle görüşerek, baklava ikramında bulundu. Jinnastik antrenörü Tolga havuç “Ziyaretiyle ile bizleri onurlandıran KASKF Genel Başkanımız Murat Aydın’a ve Yönetim Kuruluna, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanımız Yusuf Erenkaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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Jimnastikçilere tam destek
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, 3 yıldır düzenli bir şekilde devam eden genel jimnastik gruplarının çalışmalarını yerinde inceledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz