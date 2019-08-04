Jimnastikçilere tam destek

Alt yapılardan yarışmacı gruplara seçilen sporcuların antrenmanlarını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Aydın’ın ziyaret programına İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya da katıldı. Genel Başkan Murat Aydın sporcularla ve antrenörlerle görüşerek, baklava ikramında bulundu. Jinnastik antrenörü Tolga havuç “Ziyaretiyle ile bizleri onurlandıran KASKF Genel Başkanımız Murat Aydın’a ve Yönetim Kuruluna, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanımız Yusuf Erenkaya’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.