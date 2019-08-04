Ücretsiz Yaz Spor Okulları kapsamında çalışmalarını devam ettiren yetkililer, minik hafızları ağırladı. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında Eyüp Sultan Hafızlık Grubu öğrencileriyle Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan eğitsel oyunlar uygulaması ilgi gördü.
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Minik hafızlara spor eğitimi
Minik hafızlara spor eğitimi verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz