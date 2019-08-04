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Minik hafızlara spor eğitimi

Minik hafızlara spor eğitimi verildi.

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Ücretsiz Yaz Spor Okulları kapsamında çalışmalarını devam ettiren yetkililer, minik hafızları ağırladı. İl spor merkezleri çalışmaları kapsamında Eyüp Sultan Hafızlık Grubu öğrencileriyle Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılan eğitsel oyunlar uygulaması ilgi gördü.

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