Outlet Center bayrama hazır

Outlet Center, Kurban Bayramı’nda da müşterilerini beklediğini belirtti. Outlet Center İzmit, bayram öncesi rahat alışveriş için, 10 Ağustos 2019 Cumartesi Arife Günü de dâhil kapanış saati 23.00 olarak çalışacak. Kurban Bayramının birinci günü olan 11 Ağustos 2019 Pazar günü açılış saati 12.00, kapanış saati ise 22.00 olarak uygulanacak. Kurban Bayramının ikinci günü olan 12 Ağustos 2019 Pazartesi normal çalışma saatleri olan 10.00 - 22.00 saatlerine geri dönülecek.

Outlet Center İzmit Kurban Bayramı Etkinlik Programı:

11 Ağustos 2019 Pazar (Kurban Bayramının Birinci Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

16.30 - 18.30 Müzik Grubu Konseri…

12 Ağustos 2019 Pazartesi (Kurban Bayramının İkinci Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

16.30 - 18.30 Müzik Grubu Konseri…

13 Ağustos 2019 Salı (Kurban Bayramının Üçüncü Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

14.00 - 17.00Tahtabacak ve Jonklor ile eğlenceli gösteriler…

16.30 - 18.30 Müzik Grubu Konseri…

14 Ağustos 2019 Çarşamba (Kurban Bayramının Dördüncü Günü)

13.00 - 19.00 Çocuklara yönelik animasyon etkinlikleri;

Palyaçolar ile sosis balonla şekiller, yüz boyama ve şeker & çikolata dağıtımı…

16.30 - 18.30 Müzik Grubu Konseri…

(Program, hava şartları mümkün olduğu sürece uygulanacak)