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41 burda’da yaz keyifli geçiyor

41 Burda AVM, çocuklara yaz döneminde de keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor
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3 Ağustos Cumartesi günü 41 Burda AVM’de sahnelenen ‘Kurnaz Tilki’ oyunu ile başlayan tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 10 Ağustos’ta Şirinler Sınıfı, 17 Ağustos’ta Yumurtam Sıcak, 24 Ağustos’ta Profesör ve Fıstık gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkartacak. 41 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor. 

Program Akışı

10 Ağustos Şirinler Sınıfı

17 Ağustos Yumurtam Sıcak

24 Ağustos Profesör Ve Fıstık

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