41 burda’da yaz keyifli geçiyor

3 Ağustos Cumartesi günü 41 Burda AVM’de sahnelenen ‘Kurnaz Tilki’ oyunu ile başlayan tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 10 Ağustos’ta Şirinler Sınıfı, 17 Ağustos’ta Yumurtam Sıcak, 24 Ağustos’ta Profesör ve Fıstık gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkartacak. 41 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor.
Program Akışı
10 Ağustos Şirinler Sınıfı
17 Ağustos Yumurtam Sıcak
24 Ağustos Profesör Ve Fıstık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz