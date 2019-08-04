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Körfez’de Cumhuriyet TIR’ına yoğun ilgi

Milli Mücadele’nin 100. Yılı nedeniyle ADD Körfez Şubesi tarafından ilçeye getirilen Cumhuriyet TIR’ı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı
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Milli Mücadele’nin 100.Yılı nedeniyle, Atatürkçü Düşünce Derneği Körfez Şubesi tarafından Körfez'e getirilen Cumhuriyet Tır'ı, Körfez İlçe Yarımca Mevkii Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde; vatandaşlarla buluştu. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nesibe Çetin ve yönetim kurulu üyelerince organize edilen etkinliğe; Körfez'in önde gelen sivil toplum örgütü yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkan Cavit Dağdeviren, Kadın Kolları Başkanı Naciy Seçilmiş, iş adamları, sanayiciler, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ATATÜRK KÖŞESİ BEĞENİLDİ  

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nesibe Çetin, programa katılan herkese teşekkür ettiklerini iletti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Hava Kurumu Körfez Şube Başkanı Nihat Kale gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra kurdelesi kesilen Cumhuriyet Tır'ı gezilerek, Atatürk'ün resminin bulunduğu alanda fotoğraf çekimi yapıldı. Daha sonra vatamdaşlar beğendikleri ürünleri satın aldı.

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