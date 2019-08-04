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'Usulsüz işe alım' sorusuna TRT'den yanıt: Kamuoyunu ilgilendirmez!

TRT Genel Müdürlüğü, CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın usulsüz personel istihdamının yapılıp yapılmadığını yönelik bilgi edinme başvurusunu, "Kamuoyunu ilgilendirmediği" gerekçesiyle reddetti.
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TRT personelinin sayısı, personelin cinsiyetlerine göre sayıları, çalışanların öğrenim durumları, üniversite mezunu olanların kaçının iletişim fakültesi mezunu olduğu ve iletişim fakültesi mezunu dışındakilerin hangi fakülte mezunu olduğuna ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verilmesini talep etti. TRT Genel Müdürlüğü, Tanal'ın bilgi edinme başvurusunu, "Kamuoyunu ilgilendirmediği" gerekçesiyle reddetti.

"KAMUOYUNU İLGİLENDİRMİYOR"

Ancak TRT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, CHP'li Tanal'ın bilgi edinme başvurusunu, "Kamuoyunu ilgilendirmediği" gerekçesiyle reddetti. Söz konusu maddede, "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır" deniliyor.

CHP'Lİ TANAL: SORGULAMAK BENİM GÖREVİM

TRT'nin 25'inci madde ile, başvurusunun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına girmediğini savunup sorularını cevapsız bırakması, CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın tepkisini çekti.

Tanal, kamu kurum ve kuruluşlarında liyakatin esas alınıp alınmadığını, usulsüz personel istihdamının yapılıp yapılmadığını sorgulamanın milletvekilinin görevi olduğunu belirterek, "Benden vergiyi alacak, parayı alacak ama 'beni kontrol etmeyeceksin' diyecek, 'sana ne' demeye getirecek. Yok öyle yağma! Personelin liyakatini sorgulamak milletvekilinin görevidir. Adam kayırma var mı yok mu, liyakate göre çalışılıyor mu çalışmıyor mu, bunu sorgulamak görevimdir" ifadelerini kullandı.

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