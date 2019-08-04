Kaza, Gebze Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Ö. yönetimindeki 34 KH 0266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit T.’ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Reşit T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Gebze'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz