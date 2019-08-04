Özüpak: Cumhurbaşkanını danışmanları yanlış yönlendiriyor

Bir dizi program için ilimizde gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, Gebze ve İzmit’te EYT’liler ile bir araya geldi. Gebze programının ardından İzmit’te Gakko Kervansaray İş Hanında gerçekleştirilen programa Özüpak’ın yanı sıra EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kocaeli Şube Başkanı Erkan Çetinkaya, üyeler ve aileleri katıldı.

AMACIMIZ SESİMİZİ DUYURABİLMEK

EYT Kocaeli Şube Başkanı Erkan Çetinkaya yaptığı açıklamada “Bundan sonraki amacımız sesimiz daha çok duyurabilmek. Siyasilere sesimizi ulaştıramıyoruz. Bu anlamda federasyon olma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Hep birlikte bu yolda bir şey yapacağız. Bu bir hak gaspıdır. Bizim isteğimizin dışında yapılan bu işi durduracağız. Bizim başka bir amacımız ve hedefimiz yok. Cumhurbaşkanımızla 30 saniyelikte olsa bir görüşme yapabildik” dedi.

BİZİM SİYASİ HEDEFİMİZ YOK

Çetinkaya “Umuyoruz ki bu ilerleyen günlerde daha uzun bir görüşme süresi alacağız. Her siyasi parti ile görüşeceğiz Bizim hiçbir şekilde siyasi hedefimiz yok. Geçtiğimiz yıl bu kadar büyüyeceğimizi düşünmüyordum. Her geçen gün büyüyoruz. Herkes bize karşı duyarlı bir hale geldi. Genel Başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız gece-gündüz çalışıyor. Biz sizden daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

KIDEM TAZMİNATINA EL UZATILMAYACAK

Çetinkaya’nın ardından konuşan EYT Genel Başkanı Özüpak “17 ilde uzanmış durumdayız. Tüm Türkiye’ye uzandığımızı düşünün. Biz yayıldıkça EYT’de çözülecektir. Kıdem tazminatına da el uzatılamayacaktır. Bizim siyasi bir partimiz yok. Bize her türlü yakıştırmayı yapıyorlar. Sizler olmadığını sürece bizler hiçbir şeyiz. Ne kadar bu yapıyı yaygınlaştırırsak, bilmeyenlere ulaşabilirsek o kadar güçlüyüz. Ümidimi hiç yitirmedik, yitirmeyeceğiz de. Emekli olmalarına rağmen hala bizim yanımızda bu olan insanlar var” dedi.

CUMHURBAŞKANI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR

Üyelerle buluşan Özüpak burada yaptığı açıklamada “ Bizlerinde yorulduğu anlar oldu. Ama yüreğimizde hep bu davanın umudunu taşıyoruz. Sizin gibi insanlarla yol almak için bizim için gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanının bizden haberi var ama maalesef tüm danışmaları yanlış yönlendirme yapıyor. Muhalefet bizi hep destekliyor ama biz bütünlüğümüzle bu davanın sonucunu getireceğiz Federasyonlaşma noktasında yayıldıkça bir dernek yeterli kalmıyor” dedi.

HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAYIN

Özpak sözlerinin devamında “ Her yere yetişemiyoruz. Federasyon olarak daha fazla kitleye ulaşmaya hedefliyoruz. Sonuç alana kadar davamızın peşinde olacağız. Daha çok işimiz var. Bireysel anlamda hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyden korkmayın. Üyeliklerinizi yapın ki federasyonlaşma sürecimiz hızlansın. Bugün kadın arkadaşlarımızı aramızda gördükçe daha fazla ümitleniyorum ve gururlanıyorum” dedi. Nuri AKÇAHARMAN