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Belediye başkanlarına ‘lay lay lom’ benzetmesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, ilçe belediye başkanlarını sert bir dille eleştirdi. Belediye Başkanlarına “Lay lay lom” benzetmesi yapan Kaya, belediyelerin borç batağında olduğunu söyleyerek önceki dönem belediyelerin gırtlağını sıkıp, borçların hesabını sormalarını istedi.
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BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın açıklaması şu şekilde:

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra dört ay geçtiğini ve milletimizin hizmet beklediğinden ve sayın belediye başkanlarımızın lay lay lom da olduklarından bahsetmiştim. Beni bu zaman zarfında tek sevindiren olay Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i geçte olsa ziyaret etmesi oldu. Kentimiz adına olması gereken ve bizleri de memnun eden bu davranışından dolayı her iki başkanı da kutluyorum.

BU DİREKT HARAMDIR

Her bir vatandaşımız hizmet beklerken son günlerin modası hangi belediye başkanı veya yardımcısı kaç belediye şirketinden kaç lira maaş alıyor? Bu etik mi, değil mi onu konuşuyoruz. Koca koca adamlar (pardon başkanlar) Bunu nesini tartışıyorsunuz? Neden etik olmayanı etikleştiriyorsunuz, siz etik kurulu musunuz? Millet yoklukla, işsizlikle, ekonomik krizle uğraşırken,ev kirası, zam yağmuru (pardon fiyat güncellemesi) altında ezilirken bu direkt haramdır.

ÖNCEKİ BAŞKANLARIN GIRTLAĞINI SIKSINLAR

Birde sayın belediye başkanlarım şu eş dost akraba gibi yakınları belediye de istihdam etmezseniz çok iyi olur. Akraba evlilikleri bile zararlı biliyorsunuz. Siz işin ehli kimse onu istihdam edin. Herkes kendi yakını ve partilisini işe alırsa diğer gençlerimiz ne olacak. Bir başka konu belediyelerimizin gırtlağa kadar borç batağında olmaları. Allah yardımcıları olsun, onlardan önceki belediyelerin gırtlağını sıkıp hesap sorsunlar, sorabilirlerse. Birde kendini dev aynasında görüp, belki de çok yoğun hizmet programlarından dolayı randevu vermeyen belediye başkanı... Anladın sen onu değil mi?”

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