Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:03 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:04 TSİ

Sahte çekle 220 çelik kapı almak istedi

Darıca ilçesinde, sahte çekle 220 çelik kapı almaya çalışan Ü.K., iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca'da çelik kapı satışı yapan bir firmaya gelen Ü.K., iddiaya göre kendisinin bir şirkette satın alma müdürü olarak çalıştığını belirterek, 220 çelik kapı almak istedi. Ü.K., 94 bin 447 liralık çek verdi. Çelik kapılar araca yüklenirken, esnaf çekin sahte olduğunu anladı. Esnafın şikayeti üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K.'yi gözaltına aldı. Polis, dolandırıcılığın İstanbul'da bulunan S.H. ve E.B. tarafından planlandığını belirledi. Ü.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 17:03 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Arızalanan motosikletini yol kenarında böyle yaktı mask
Arızalanan motosikletini yol kenarında böyle yaktı
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı mask
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı
Rampadan inerken kaza oldu! Yol savaş alanına döndü mask
Rampadan inerken kaza oldu! Yol savaş alanına döndü
Leyla'nın ölümünde İzmitli müteahhit detayı mask
Leyla'nın ölümünde İzmitli müteahhit detayı
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı mask
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL