Darıca'da çelik kapı satışı yapan bir firmaya gelen Ü.K., iddiaya göre kendisinin bir şirkette satın alma müdürü olarak çalıştığını belirterek, 220 çelik kapı almak istedi. Ü.K., 94 bin 447 liralık çek verdi. Çelik kapılar araca yüklenirken, esnaf çekin sahte olduğunu anladı. Esnafın şikayeti üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K.'yi gözaltına aldı. Polis, dolandırıcılığın İstanbul'da bulunan S.H. ve E.B. tarafından planlandığını belirledi. Ü.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Sahte çekle 220 çelik kapı almak istedi
Darıca ilçesinde, sahte çekle 220 çelik kapı almaya çalışan Ü.K., iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz