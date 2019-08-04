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Çağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı

Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde içki içen gençler arasındaki kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay'ın (21) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı. Değirmendere sakinleri, sahilde içki içilmemesi için imza attı.
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Önceki gün, Değirmendere Yüzbaşı sahilinde meydana gele olayda Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm Ayyıldız, kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Çağatay Burak Atay yaşamını yitirirken, Müslüm Ayyıldız tutuklandı.

Gencin ölümünün üzüntüsünü yaşayan bir grup vatandaş, Değirmendere sahilinde imza kampanyası başlattı. Sahilde alkol alınmaması için başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Huzurlu Değirmendere istiyoruz', 'Genç kardeşlerimiz ölmesin öldürülmesin' yazılı standın önüne gelenler imza attı. İmza kampanyasını başlatan vatandaşlar, halkın huzuru ve güvenliği için başlattıkları imza kampanyasının ardından Gölcük Kaymakamlığı'na topladıkları imzaları vererek, alkol kullanımına yasal yollarla izin verilmemesini isteyeceklerini belirtti.

Bugün 17:07 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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