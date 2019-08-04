Erdoğan: Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, sınır ötesi harekat hakkında açıklamalarda bulunarak, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz, ABD ve Rusya ile paylaştık." dedi.

"TACİZ ATIŞLARI DEVAM EDERKEN BİZ SESSİZ KALAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Suriye'deki tehditlerden ülkemizi korurken, Afrin'e girmeyin diye bize gözdağı vermeye çalıştı. Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var." ifadelerini kullandı.