TÜGVA'dan Yahya Kaptan halkına açıklama

TÜGVA İzmit Temsilcisi Fatih Sultan Öztel'in açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Gençlik Vakfı İzmit İlçe Temsilciliği olarak her yıl yaptığımız ve bu yıl 5.cisini icra ettiğimiz Yaz Okulu etkinliğimiz İzmit’te ortaokullu gençlere milli ve manevi değerleri kazandırmayı hedefleyen büyük bir organizasyondur. Bizler gençlerin özellikle kış döneminde okulda gördükleri yoğun derslerden sonra yazın eğlenmelerini ve aynı zamanda eğlenirken de öğrenmeleri hedefliyoruz. Çünkü bizler müreffeh yarınların donanımlı gençlerle mümkün olabileceğine inanıyoruz.

4 LOKASYONDA YAZ OKULU YAPTIK

Bu yıl yaz okullarımızı geçen yılların aksine tek lokasyonda değil; Kozluk Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ve Yahya Kaptan Mahallesi olmak üzere toplamda 4 lokasyonda yaptık. Bunun iki sebebi var; ilki geçen yıl bu mahallelerden gelen yoğun başvuru talebi, ikincisi ise servis ücretlerinin yazın yüksek olması dolayısıyla veli üzerindeki maddi yükü azaltmaktı. Nitekim bu yıl 410 velimizin sadece %10’u servis kullandı.

MEB RESMİ MÜFREDATI

Özellikle ifade etmeliyim ki bizler vakıf olarak resmi makamlardan onay almadan hiçbir organizasyona imza atmayız. Yaz okullarımızı TÜGVA ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde organize ediyoruz. Müfredatımız tamamen Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi müfredatı çerçevesinde hazırlanmıştır ve onayı alınmıştır. Yerelde ise TÜGVA İzmit olarak yaz okullarımızı devlet okullarında yapıyor, bunu ise Kaymakamlık onayı çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün resmi yazılı ile yapmaktayız.

GİDERLERİ BAĞIŞLARLA ÖDÜYORUZ

Hatta tüm bu onayları almadan önce usulen okul müdürlerimize gidip okulun yaz programı çerçevesinde müsait olup olmadığının bilgisi ile hareket etmekteyiz. Hatta bizler yaz okulu boyunca okulda öğrencilerimizin kullandıkları elektrik, su gibi giderlerin ücretini okul aile birliklerine yaptığımız resmi bağışlarla ödemekteyiz. Başta devletimiz olmak üzere hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna yük olmamakla birlikte yaz okullarımızla milletimize kamusal bir hizmet sunmaktayız.

ADAB-I MUAŞERET KURALLARI

Yaz Okullarımızın içeriğinde ise öğleden önce eğitim, öğleden sonra ise eğlenceyi hedef alan etkinler söz konusu. Öğlenden önce yüce dinimizin kitabı Kur’an-ı Kerim okumayı ve anlamayı öğretiyoruz. Anlamaya çok önem gösteriyoruz. Bu kapsamda Peygamberler Tarihi, Peygamberimiz Hz. Muhamemd’in (s.a.v) Hayatı, Adab-ı Muaşeret Kuralları, İlmihal Dersleri, Ezber Sureler ve Medeniyetimizin Öncü Şahsiyetleri derslerimiz vardır. Tüm bu dersler Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile uyumlu anlatılmaktadır. Okul döneminden farklı olarak bu dersler, daha fazla uygulamalı katılarak anlatılmaktadır. Ayrıca dersleri veren eğitmenlerimiz ise halk eğitim üzerinden alınan onaylar çerçevesinde derslerini vermektedirler.

İDEOLOJİK AYRIM YAPMIYORUZ

Öğleden sonra ise sanatsal, bilimsel ve eğlenceli etkinliklerle donatılmışıdır. İşaret Dili, Drama-Tiyatro, Elişi Sanatları, Okçuluk, Zeka Geliştirici Akıl Oyunları, Satranç, Ebru gibi kişisel gelişim etkinliklerin yanı sıra Dağa Kampları, Yüzme, Futbol, Basketbol, Karate, Badminton, Unutulmuş Sokak Oyunları, 10 D Sinema, At Biniciliği, Okul Şenlikleri, Bilim Gezileri ve Gösterileri, Kültürel Turlar gibi pek çok eğlenceli etkinliği içermektedir. Tüm bu organizasyonun planlama ve koordinasyon boyutu ise tamamen gönüllülük esasına göre çalışan bir ekip tarafında yapılmaktadır. Çünkü bizler gençleri geleceğimizin teminatı olarak görüyor, onları hiçbir ideolojik ayrıma tabi tutmadan ruhsal ve fiziksel her türlü gelişimlerine katkı sunmayı milli bir seferberlik olarak addediyoruz" dedi.