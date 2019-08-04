Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 21:14 TSİ- Asayiş G: Bugün 22:13 TSİ

Denizde bir anda gözlerden kayboldu!

Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. KOSKEM ekipleri tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan 1 kişi kurtarılamadı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren Ümit Demir (35) ve Fatih Çakır bir anda gözlerden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine KOSKEM ekipleri denizde bir süre arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkartılan Ümit Demir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Fatih Çakır ise kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Hastaneye kaldırılan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bugün 21:14 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı mask
Babasıyla kavga edip cama vurunca yaralandı
Rampadan inerken kaza oldu! Yol savaş alanına döndü mask
Rampadan inerken kaza oldu! Yol savaş alanına döndü
Leyla'nın ölümünde İzmitli müteahhit detayı mask
Leyla'nın ölümünde İzmitli müteahhit detayı
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı mask
Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
Restoranda yangın! mask
Restoranda yangın!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı? mask
Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL