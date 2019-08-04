Alınan bilgiye göre Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren Ümit Demir (35) ve Fatih Çakır bir anda gözlerden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine KOSKEM ekipleri denizde bir süre arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkartılan Ümit Demir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Fatih Çakır ise kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Hastaneye kaldırılan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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Denizde bir anda gözlerden kayboldu!
Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. KOSKEM ekipleri tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan 1 kişi kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz