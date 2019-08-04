Denize giren 1 kişi boğuldu

Alınan bilgiye göre Kandıra Cebeci Sahilinde denize giren Ümit Demir (35) ve yeğeni Fatih Çakır bir anda gözlerden kayboldu. Sahildekilerin ihbarı üzerine KOSKEM ekipleri denizde bir süre arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu sudan çıkartılan Ümit Demir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren Fatih Çakır ise kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı. Hastaneye kaldırılan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İstanbul Tuzla ilçesinde ikamet eden özel güvenlik görevlisi Ümit Demir’in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Demir’in, yeğeni ile birlikte tatil amaçlı Cebeci sahiline geldikleri öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Demir’in cenazesi toprağa verilmek üzere Tuzla ilçesine götürüldü. Nuri AKÇAHARMAN