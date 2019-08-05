Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği ortaklılığıyla alınan kararla İzmit esnafına Kurban Bayramı öncesi müjde verdi. Alınan ortak karar gereği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit esnafının Kurban Bayramı öncesinde kendi dükkânlarının önüne ürünlerini çıkarabilmesine izin verdi. Böylelikle İzmit Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi büyük caddeler dahil İzmit’te ki esnaflar bayrama kadar kendi dükkanlarının önüne ürünlerini çıkarabilecek.

İZMİT AÇIK HAVA PANAYARINA DÖNECEK

Alınan bu karara oldukça sevinen İzmit esnafı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sunarken İzmit’in canlanması ve açık hava panayırına dönüşmesinden dolayı vatandaşlarla da rahatlıkla bayram alışverişlerini yapabilecekler.

SEYYARA İZİN YOK

Kenti canlandıracak bu uygulamadan sadece kent esnafları faydalanabilecek. Seyyar satıcılara kesinlikle izin verilmeyecek olup zabıta ekipleri 7/24 İzmit sokak ve caddelerinde denetimlerini gerçekleştirecek.