Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği ortaklılığıyla alınan kararla İzmit esnafına Kurban Bayramı öncesi müjde verdi. Alınan ortak karar gereği İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit esnafının Kurban Bayramı öncesinde kendi dükkânlarının önüne ürünlerini çıkarabilmesine izin verdi. Böylelikle İzmit Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi gibi büyük caddeler dahil İzmit’te ki esnaflar bayrama kadar kendi dükkanlarının önüne ürünlerini çıkarabilecek.
İZMİT AÇIK HAVA PANAYARINA DÖNECEK
Alınan bu karara oldukça sevinen İzmit esnafı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini sunarken İzmit’in canlanması ve açık hava panayırına dönüşmesinden dolayı vatandaşlarla da rahatlıkla bayram alışverişlerini yapabilecekler.
SEYYARA İZİN YOK
Kenti canlandıracak bu uygulamadan sadece kent esnafları faydalanabilecek. Seyyar satıcılara kesinlikle izin verilmeyecek olup zabıta ekipleri 7/24 İzmit sokak ve caddelerinde denetimlerini gerçekleştirecek.
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Yorumlar
(3 )
Muammer - Öyle bir müjde! veriyorsun ki, sanki esnaf böyle bir şey yapmıyormuş gibi. Biraz sokağa çık, İzmit'i dolaş, sonra haber yaz.
Yorum - Kafeler yolları kaplamış, yürünecek yer yok, bir de bütün esnaf sokağa taşarsa İzmit in içi mahmutpaşa gibi olur.
Esnaf - SAYIN BAŞKANIM BİRDE ŞU ACISU SOKAKTAKİ ESNAFIN HALİNİ BİR GÖRSENİZ.ARAÇ PARK YERİMİZ KALMADIĞINDAN BERİ İŞLERİMİZ VAHİM HAL ALDI .ZATEN PİYASA KÖTÜ.POLİS MİKRO TAKSİNİN ORADA BİR ADADA BOŞLUK VAR ORADA BİLE İZİN VERMİYOR NE MÜŞTERİ NEDE TOPTANCI GELMİYOR .AMA TİCARİLER NE HİKMETSE TAKSİ DURAGI OLMAMASINA RAGMEN PARK EDEBİLİYOR..BİRDE ŞU TAŞ YOLUDA KALDIRIN ALLAH RIZASI İÇİN TAŞLARIN ARASINDA YUMURTA SAKLARSINIZ.TOZDAN BIKTIK
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