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İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş tarifelerini açıkladı.
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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş tarifelerini açıkladı. Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün açılan İstanbul- İzmir arasını 3.5 saate düşüren otoyolun geçiş ücretlerini açıkladı. Erdoğdu'nun verdiği rakamlara göre bir otomobilin İstanbul'dan İzmir'e gidiş dönüş ücreti 500 TL'yi aşıyor.

İşte Aykut Erdoğdu'nun o paylaşımı:

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Yorumlar

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Izmitli - Osmangazi köprüsü bedavayken geçen yalak akepeli bi kamyoncu vardı onu bir daha o kamyoncuyu gören varmı? benim arabam buradan İzmir'e 400 Tl ye gidip geliyor ama köprü yol 512 tl tutuyor yol yaptı diyenlere YUH diyorum YUH

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 10:22

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