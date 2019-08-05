İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı

Izmitli - Osmangazi köprüsü bedavayken geçen yalak akepeli bi kamyoncu vardı onu bir daha o kamyoncuyu gören varmı? benim arabam buradan İzmir'e 400 Tl ye gidip geliyor ama köprü yol 512 tl tutuyor yol yaptı diyenlere YUH diyorum YUH