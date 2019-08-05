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Şehidimiz var! Cenazesi askeri törenle kaldırılacak

Geçtiğimiz ay Kars'ta görev yaptığı sırada yaralanan JÖH Uzman Çavuş Metin Dalgıç yaklasık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.
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Gebze Mevlana mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç'tan acı haber geldi. Kars'ta görev yapan ve 45 gün önce meydana gelen olay sonrası Kars Devlet Hastanesinde, yoğun bakıma kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç dün hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakiben Mevlana mahallesi Kocatepe Camisinden askeri törenle kaldırılacak.

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Yorumlar

(1)
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derıncelı - ALLAH, ŞAHADETİNİ KABUL EYLESİN

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 11:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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