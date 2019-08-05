Gebze Mevlana mahallesinde ikamet ettiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç'tan acı haber geldi. Kars'ta görev yapan ve 45 gün önce meydana gelen olay sonrası Kars Devlet Hastanesinde, yoğun bakıma kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç dün hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakiben Mevlana mahallesi Kocatepe Camisinden askeri törenle kaldırılacak.
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Şehidimiz var! Cenazesi askeri törenle kaldırılacak
Geçtiğimiz ay Kars'ta görev yaptığı sırada yaralanan JÖH Uzman Çavuş Metin Dalgıç yaklasık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.
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Yorumlar
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derıncelı - ALLAH, ŞAHADETİNİ KABUL EYLESİN
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