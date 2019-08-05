Aysen Deba yaşamını yitirdi

İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden, Cengiz Deba’nın eşi, Levent, Bülent ve Hakan Deba kardeşlerin anneleri, Aysen Deba (73) vefat etti. Cenazesi bugün (05.08.2019) ikindi namazını takiben Fevziye camisinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.