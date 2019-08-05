İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden, Cengiz Deba’nın eşi, Levent, Bülent ve Hakan Deba kardeşlerin anneleri, Aysen Deba (73) vefat etti. Cenazesi bugün (05.08.2019) ikindi namazını takiben Fevziye camisinden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Aysen Deba yaşamını yitirdi
İzmit Kozluk Mahallesi sakinlerinden Aysen Deba yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz