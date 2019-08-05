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Ruhittin Sönmez'den İYİ Parti kurultayına sert eleştiri

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ruhittin Sönmez, geçtiğimiz gün gerçekleşen İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nin ardından sert bir açıklama yaptı.
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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ruhittin Sönmez, geçtiğimiz gün gerçekleşen İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nin ardından sert bir açıklama yaptı. Sönmez, kongrede oy veren delegelerin yarısının 'asker delege' olduğunu, başkalarından aldıkları talimatla oy verdiklerini ifade etti. Sönmez, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine aday olmuş ancak seçilememişti. Kocaeli'den GİK üyeliğine aday olan 6 isimden sadece Cumali Durmuş seçilmişti.

ASKER DELEGE VEYA BİAT KÜLTÜRÜ

"Beni İYİ Parti kurultayında en çok üzen kendi iradesini birilerine devretmiş yani başkalarında eleştirdiğimiz biat kültürü ile yetişmiş delegelerin varlığıdır.

Çarşaf liste isteyen İYİ Parti delegelerini, kendi irade ve yetkilerini Mustafa Kemal Paşa’ya bile devretmekte çok hasis davranan İlk Meclis üyelerine benzetmiştim.

Maalesef mevcut delegenin yaklaşık yarısının “asker delege” veya bir başka ifadeyle birilerinden aldığı talimatla oy veren delegeler olduğu anlaşıldı. Bunlar “kendi listelerine” firesiz oy verdiler.

Bağımsız delegeler ise emirle değil, kendi iradeleri ve vicdanlarıyla tercih yaptılar. 240 kişilik listenin içinden, içlerine sinen adayları araştırarak oy verdi. Bu delegeler her iki listede olanlara da, olmayanlara da oy verdi ve oylar dağıldı. Bu yüzden birkaç kişi hariç bağımsız adaylar seçilecek kadar oy toplayamadı.

Bu kadar asker delegeyi sistemin içine kim yerleştirdiyse partiye en büyük kötülüğü yapmıştır. Zira bu yapılan İYİ Parti’yi diğer partilerden ayıran cevheri küle döndürmek demektir.

Bütün bunlara rağmen İYİ Parti Kurultayı diğer partilerde gördüğümüzden daha kötü değildi.

Ancak beklediğimiz sıçramayı yapmak için kurultay öncesi yaratılan fırsat heba edildi. Yazık oldu.

Şimdi merak edilen husus böyle bir altın fırsatı küle çevirenlere karşı Genel Başkan’ın tavrının nasıl olacağı? Bu tavır Meral Akşener için yine bir liderlik sınavı olacak."

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Yorumlar

(6)
06

Murat - Ülkücüler ana yurda dönün MHP ye

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 13:13
05

Murat Usta - Seni seçmediler, oldular kurşun asker ve biatkâr..

Seni seçselerdi, ne kurşun askerdi ne de biat vardı.

Hadi oradan sen siyasetçi olmaz..!

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 12:11
04

Mülayim Çoksert - "Biz koltuğumuzu korumak adına 40 takla atanlardan değiliz" buyurmuştu M.Akşener 2 gün önce.....Bu askerler kimin askerleri acaba?....Turnusol kağıdı İYİ çalışıyor, çalışacak..Akkoyun Karakoyun mevzusu !

Yanıtla . 1Beğen 05 Ağustos 11:16
03

Kibarcik - taşıma suile degırmen dönmez sen bunetıceytıdurmuşa sor deneyımlıdır veselam

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 11:15
02

Dobra Kamil - kardeşim seçilemeyincemi eleştirmek aklına gedi adama sormazlarmı bu delegeler oluşturulurken GÖZÜN GİKE Mİ BAKIYORDU

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 10:51
01

İzmit Li - Menfaat dünyası tabi.. eğer seçilebilseydiniz hiçbir problem olmaz PADİŞAHIM ÇOK YAŞA olurdu..

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 10:07
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