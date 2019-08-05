Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumcağız plaj çevresine konulan uyarılara aldırmayan vatandaşlar plajı adeta çadır kampına dönüştürdü. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajı Kumcağız plajında yasak olmasına rağmen çadır kurulduğu görüldü. Yayaların gelip geçtiği kaldırımın yanında kurulan çadırları fotoğraflayan bir vatandaş “Bu bölgede çadır kurmak yasak ancak vatandaşlar yasağa aldırış etmiyor. İşin tuhafı, yetkililer de bu duruma müdahalede bulunmuyor” diyerek sitemini dile getirdi.
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Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumcağız plaj çevresine konulan uyarılara aldırmayan vatandaşlar plajı adeta çadır kampına dönüştürdü.
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Yorumlar
(1 )
Samet - Demekki oraya kamp yeri yapilmasi gerekiyormus
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