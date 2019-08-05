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Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumcağız plaj çevresine konulan uyarılara aldırmayan vatandaşlar plajı adeta çadır kampına dönüştürdü.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumcağız plaj çevresine konulan uyarılara aldırmayan vatandaşlar plajı adeta çadır kampına dönüştürdü. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajı Kumcağız plajında yasak olmasına rağmen çadır kurulduğu görüldü. Yayaların gelip geçtiği kaldırımın yanında kurulan çadırları fotoğraflayan bir vatandaş “Bu bölgede çadır kurmak yasak ancak vatandaşlar yasağa aldırış etmiyor. İşin tuhafı, yetkililer de bu duruma müdahalede bulunmuyor” diyerek sitemini dile getirdi.

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Yorumlar

(1)
01

Samet - Demekki oraya kamp yeri yapilmasi gerekiyormus

Yanıtla . 0Beğen 05 Ağustos 13:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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