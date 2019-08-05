Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:17 TSİ- Yaşam G: Bugün 13:20 TSİ

İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR!

İzmit’in yetiştirdiği önemli ses sanatçılarından, tek kişilik orkestra denilen Umut Açıkgöz’ü yoğun bir sahne turu bekliyor.
mask
mask
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın

Milyonlarca kişinin izlediği videonun Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programında yayınlanmasının ardından programın canlı yayın konuğu olan ve bir anda geniş kitlelere ulaşan ilimiz sanatçılarından Umut Açıkgöz, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Umut Açıkgöz, 3 yıldır Can Tanrıyar’ın kanalı olan Uçankuş TV’de canlı olarak ekranlara gelen “Umut Açıkgözle Taverna” adlı programını sunuyor.

MAHZEN ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

8 ay önce söz ve müziği kendisine ait olan Mahzen adını verdiği şarkısına klip çeken Umut Açıkgöz, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hakan Altun ve Coşkun Sabah gibi ünlülerin arasında ön sahne de alıyor. Açıkgöz, Bodrum Azka Otel’de gerçekleştirilen 2018 İstanbul Şehir Ödülleri törenine damga vururken genç sanatçıya başarı ve onur ödülü verildi. Başarılı isim aynı otelde iki yıldır da sahne alıyor. Kış aylarında İzmit’te çalışan Açıkgöz soğuk mevsimde sahne aldığı önemli otellerde yürekleri de ısıtıyor. Erdem ÖVÜÇ

UMUT AÇIKGÖZ KONSERLERİ

16 Ağustos Cuma - Çerkezköy festivali

18 Ağustos Pazar Bulgaristan

3 ve 17 Eylül - Bodrum Azka Otel

Bugün 10:17 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR! mask
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR!
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor mask
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini mask
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini
Ahmet Haktan delikanlı oldu mask
Ahmet Haktan delikanlı oldu
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek mask
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek
Engin Öztürk'e sürpriz kutlama mask
Engin Öztürk'e sürpriz kutlama
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti mask
Gölcük'te cinayet! 21 yaşındaki Çağatay hayatını kaybetti
Broşür dağıtıcılarından şikayet var mask
Broşür dağıtıcılarından şikayet var

GALERİ

Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL