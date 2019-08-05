İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR!

Milyonlarca kişinin izlediği videonun Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programında yayınlanmasının ardından programın canlı yayın konuğu olan ve bir anda geniş kitlelere ulaşan ilimiz sanatçılarından Umut Açıkgöz, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Umut Açıkgöz, 3 yıldır Can Tanrıyar’ın kanalı olan Uçankuş TV’de canlı olarak ekranlara gelen “Umut Açıkgözle Taverna” adlı programını sunuyor.

MAHZEN ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

8 ay önce söz ve müziği kendisine ait olan Mahzen adını verdiği şarkısına klip çeken Umut Açıkgöz, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hakan Altun ve Coşkun Sabah gibi ünlülerin arasında ön sahne de alıyor. Açıkgöz, Bodrum Azka Otel’de gerçekleştirilen 2018 İstanbul Şehir Ödülleri törenine damga vururken genç sanatçıya başarı ve onur ödülü verildi. Başarılı isim aynı otelde iki yıldır da sahne alıyor. Kış aylarında İzmit’te çalışan Açıkgöz soğuk mevsimde sahne aldığı önemli otellerde yürekleri de ısıtıyor. Erdem ÖVÜÇ

UMUT AÇIKGÖZ KONSERLERİ

16 Ağustos Cuma - Çerkezköy festivali

18 Ağustos Pazar Bulgaristan

3 ve 17 Eylül - Bodrum Azka Otel